В Балашихе рассказали о строительстве детсада в ЖК «Новая Алексеевская роща»
Детский сад, рассчитанный на 250 воспитанников, строят на территории жилого комплекса «Новая Алексеевская роща» в городском округе Балашиха. О ходе строительства рассказали в министерстве жилищной политики Московской области.
В настоящее время на объекте завершили все общестроительные работы.
«В здании подключают оборудование пищеблока и прачечной, а на прилегающей территории заканчивают обустройство дорожного покрытия», — говорится в сообщении.Общая площадь трёхэтажного детского сада составляет почти три с половиной тысячи квадратных метров. В здании десять групповых ячеек с игровыми, спальнями и санузлами. Кроме того, в детсаду есть физкультурный и музыкальный залы, кабинет логопеда, медпункт, технические и административные помещения.