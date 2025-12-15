В Балашихе рассказали о строительстве детсада в ЖК «Новая Алексеевская роща»

15 декабря 2025, 09:27

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 250 воспитанников, строят на территории жилого комплекса «Новая Алексеевская роща» в городском округе Балашиха. О ходе строительства рассказали в министерстве жилищной политики Московской области.





В настоящее время на объекте завершили все общестроительные работы.





«В здании подключают оборудование пищеблока и прачечной, а на прилегающей территории заканчивают обустройство дорожного покрытия», — говорится в сообщении.