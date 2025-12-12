В Люберцах постоят детский сад на 280 мест

12 декабря 2025, 09:47

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 280 воспитанников, возведёт в составе своего нового квартала в Люберцах девелопер «Брусника». Он уже получил разрешение на строительство от Минжилполитики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.





В детском саду будет три этажа. Общая площадь здания составит более четырёх с половиной тысяч квадратных метров.





«Там разместят 12 групповых помещений со спальнями, игровыми, санузлами и раздевалками, кабинеты для развивающих занятий, пищеблок и медпункт. На прилгающей территории обустроят прогулочные зоны для детей разных возрастов», — говорится в сообщении.