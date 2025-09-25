Архив Подмосковья выпустил двухтомный сборник о преступлениях нацистов ВОВ
Архив Подмосковья выпустил двухтомный сборник документов о трагедии мирного населения во время Великой Отечественной войны. Издание вышло в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности», сообщили в Мингосуправления региона.
В первом томе переиздали материалы, выпущенные в 2020 году, а второй содержит ранее неизданные архивные документы о преступлениях немецко-фашистских захватчиков на оккупированных территориях Московской области.
Документы разделили на три части:
- массовые убийства и расправы над населением;
- преступления против детей;
- принудительный вывоз жителей региона в Германию на работы.
В издании есть научно-справочный аппарат:
- списки граждан, угнанных в Германию;
- статистические сведения о причиненном ущербе;
- указатель населённых пунктов;
- именной указатель (авторы, жертвы, свидетели);
- перечень сокращений.