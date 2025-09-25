Архив Подмосковья выпустил двухтомный сборник о преступлениях нацистов ВОВ

25 сентября 2025, 13:24

оригинал Фото: пресс-служба Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

Архив Подмосковья выпустил двухтомный сборник документов о трагедии мирного населения во время Великой Отечественной войны. Издание вышло в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности», сообщили в Мингосуправления региона.





В первом томе переиздали материалы, выпущенные в 2020 году, а второй содержит ранее неизданные архивные документы о преступлениях немецко-фашистских захватчиков на оккупированных территориях Московской области.



Документы разделили на три части:

массовые убийства и расправы над населением;

преступления против детей;

принудительный вывоз жителей региона в Германию на работы.