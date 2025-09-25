Достижения.рф

Архив Подмосковья выпустил двухтомный сборник о преступлениях нацистов ВОВ

оригинал Фото: пресс-служба Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

Архив Подмосковья выпустил двухтомный сборник документов о трагедии мирного населения во время Великой Отечественной войны. Издание вышло в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности», сообщили в Мингосуправления региона.



В первом томе переиздали материалы, выпущенные в 2020 году, а второй содержит ранее неизданные архивные документы о преступлениях немецко-фашистских захватчиков на оккупированных территориях Московской области.

Документы разделили на три части:

  • массовые убийства и расправы над населением;
  • преступления против детей;
  • принудительный вывоз жителей региона в Германию на работы.
Материалы сгруппировали по районам и населённым пунктам с соблюдением хронологии.

В издании есть научно-справочный аппарат:
  • списки граждан, угнанных в Германию;
  • статистические сведения о причиненном ущербе;
  • указатель населённых пунктов;
  • именной указатель (авторы, жертвы, свидетели);
  • перечень сокращений.
Сборник передадут в школы и культурные учреждения Подмосковья для изучения на уроках истории, внеклассных мероприятиях. Электронная версия будет доступна на портале «Архивы Московской области».
Ирина Паршина

