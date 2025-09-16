Истории подмосковных городов времен Битвы под Москвой теперь в библиотеках

16 сентября 2025, 14:06

оригинал Фото: пресс-служба Администрации Можайского муниципального округа

В подмосковных библиотеках появились новые книги «От обороны к Победе. Путеводитель юного патриота Подмосковья». Издание рассказывает истории городов и сёл, где проходила Битва под Москвой зимой 1941–1942 годов.







7 экземпляров в библиотеку Можайского округа передала депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова. Книга рассчитана на юных читателей и помогает узнать о подвигах жителей региона во время Великой Отечественной войны.

​Фото: пресс-служба Администрации Можайского муниципального округа





