Истории подмосковных городов времен Битвы под Москвой теперь в библиотеках
В подмосковных библиотеках появились новые книги «От обороны к Победе. Путеводитель юного патриота Подмосковья». Издание рассказывает истории городов и сёл, где проходила Битва под Москвой зимой 1941–1942 годов.
7 экземпляров в библиотеку Можайского округа передала депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова. Книга рассчитана на юных читателей и помогает узнать о подвигах жителей региона во время Великой Отечественной войны.Особое место в путеводителе уделено Городам воинской славы Подмосковья. На страницах книги размещены истории города Можайска, которые происходили в военное время.