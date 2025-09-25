В Наро-Фоминске увековечат имена 53 павших героев СВО

25 сентября 2025, 10:58

оригинал Фото: пресс-служба Администрации Наро-Фоминского городского округа

В Наро-Фоминском округе приняли шесть важных решений на заседании Совета депутатов. Два из них, как отметил Глава муниципалитета, имеют особое значение для развития территории и сохранения исторической памяти, рассказали в Администрации муниципалитета.





Первое связано с сохранением памяти о погибших земляках.



Фото: пресс-служба Администрации Наро-Фоминского городского округа



«Мы утвердили список фамилий 53 наших земляков, воинов и добровольцев, павших в ходе специальной военной операции. Их имена будут увековечены на памятных знаках на «Черном Тюльпане», на Наро-Фоминской «Аллее Героев» и на мемориале в Апрелевке. Это наш святой долг — сохранить имена героев для будущих поколений», — подчеркнул глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.