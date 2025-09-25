В Наро-Фоминске увековечат имена 53 павших героев СВО
В Наро-Фоминском округе приняли шесть важных решений на заседании Совета депутатов. Два из них, как отметил Глава муниципалитета, имеют особое значение для развития территории и сохранения исторической памяти, рассказали в Администрации муниципалитета.
Первое связано с сохранением памяти о погибших земляках.
«Мы утвердили список фамилий 53 наших земляков, воинов и добровольцев, павших в ходе специальной военной операции. Их имена будут увековечены на памятных знаках на «Черном Тюльпане», на Наро-Фоминской «Аллее Героев» и на мемориале в Апрелевке. Это наш святой долг — сохранить имена героев для будущих поколений», — подчеркнул глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.Вторым значимым решением стала реорганизация теруправлений Волченки и Веселево путем присоединения к Теруправлению Верея. Такой шаг позволит объединить ресурсы так, чтобы быстрее направлять их на нужды жителей. При этом для населения привычный порядок получения услуг сохранится.
Кроме того, на заседании депутаты единогласно поддержали изменения в бюджете округа, увеличив его доходную часть, а еще утвердили новый порядок создания парковок на территории муниципалитета.