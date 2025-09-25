Достижения.рф

В Наро-Фоминске увековечат имена 53 павших героев СВО

оригинал Фото: пресс-служба Администрации Наро-Фоминского городского округа

В Наро-Фоминском округе приняли шесть важных решений на заседании Совета депутатов. Два из них, как отметил Глава муниципалитета, имеют особое значение для развития территории и сохранения исторической памяти, рассказали в Администрации муниципалитета.



Первое связано с сохранением памяти о погибших земляках.

Фото: пресс-служба Администрации Наро-Фоминского городского округа
«Мы утвердили список фамилий 53 наших земляков, воинов и добровольцев, павших в ходе специальной военной операции. Их имена будут увековечены на памятных знаках на «Черном Тюльпане», на Наро-Фоминской «Аллее Героев» и на мемориале в Апрелевке. Это наш святой долг — сохранить имена героев для будущих поколений», — подчеркнул глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.
Вторым значимым решением стала реорганизация теруправлений Волченки и Веселево путем присоединения к Теруправлению Верея. Такой шаг позволит объединить ресурсы так, чтобы быстрее направлять их на нужды жителей. При этом для населения привычный порядок получения услуг сохранится.

Фото: пресс-служба Администрации Наро-Фоминского городского округа
Кроме того, на заседании депутаты единогласно поддержали изменения в бюджете округа, увеличив его доходную часть, а еще утвердили новый порядок создания парковок на территории муниципалитета.
Ирина Паршина

