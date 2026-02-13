Архивы и редкие записи Голованова показали в музее-заповеднике Чайковского

13 февраля 2026, 10:00

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

В музее-заповеднике П.И. Чайковского начала работу выставка, посвящённая дирижёру, пианисту, композитору и педагогу Николаю Голованову. Экспозицию подготовили при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Выставка направлена на сохранение творческого наследия народного артиста СССР и лауреата четырёх Сталинских премий первой степени. Об этом сообщили в ведомстве.





