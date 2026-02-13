Архивы и редкие записи Голованова показали в музее-заповеднике Чайковского
В музее-заповеднике П.И. Чайковского начала работу выставка, посвящённая дирижёру, пианисту, композитору и педагогу Николаю Голованову. Экспозицию подготовили при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Выставка направлена на сохранение творческого наследия народного артиста СССР и лауреата четырёх Сталинских премий первой степени. Об этом сообщили в ведомстве.
Посетителям представили уникальные архивные материалы, фотографии, документы и аудиозаписи, раскрывающие основные этапы жизни и творчества музыканта. Отдельный раздел посвятили его супруге — оперной певице Антонине Васильевне Неждановой. Вместе они поддерживали Дом-музей П.И. Чайковского, проводили благотворительные концерты и выступали в сложные для страны годы. В экспозиции также отражена работа Голованова над восстановлением увертюры «1812 год» и его выступление в 1943 году, приуроченное к 50-летию со дня смерти композитора Чайковского.
Значительная часть выставки рассказывает о театральной деятельности музыканта. Совместно с режиссёром Константином Станиславским он участвовал в создании Оперной студии Большого театра, на основе которой позже появился Московский академический музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Кроме того, с 1937 года Голованов занимал пост художественного руководителя и главного дирижёра Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского.
Экспозиция знакомит и с композиторским наследием мастера — операми, симфоническими произведениями, кантатами и многочисленными духовными сочинениями для хора. Выставка будет открыта для посетителей до 31 марта, возрастное ограничение — 0+.
Подробности доступны на официальном сайте музея-заповедника.
