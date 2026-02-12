Юные художники представили работы на выставке «Русский лубок» в Раменском

12 февраля 2026, 18:10

Фото: Раменский медиацентр

В ДК «Сатурн» в Раменском открылась выставка Образцового коллектива «Детско-юношеская изостудия» под названием «Русский лубок». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Выставка знакомит с таким старинным видом народной графики, как лубок. Это яркие картинки с пояснительными подписями, которые с XVII по XX века служили в России и газетами, и учебниками, и плакатами. Такие потешные листы украшали дома и были доступны всем слоям населения.



Фото: Раменский медиацентр Изначально лубок представлял собой оттиск с деревянной доски, который затем раскрашивали вручную. Рисунок отличался лаконичностью и доступностью.

«Современные искусствоведы рассматривают лубок как самобытную часть культурного наследия и даже видят в нём предшественника современных комиксов. На выставке представлены три типа работ: копии с оригинального старинного лубка, копии работающих в этом стиле современных художников, а также авторские работы с самостоятельным осмыслением поговорок», – рассказали в администрации.