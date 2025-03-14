Архивные сведения в БТИ Подмосковья заказали более 2,5 тысяч человек

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Свыше двух с половиной тысяч жителей Московской области обратились в БТИ региона за архивными сведениями за первые два месяца текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного Минимущества.
«Архивные сведения БТИ представляют собой справки о наличии или отсутствии права собственности на недвижимость до 1998 года. За январь и февраль 2025 года такие справки в Московской области заказали 2515 человек», — говорится в сообщении.Запросить архивные сведения можно онлайн — через сайт БТИ Московской области или региональный портал госуслуг, а также через мобильное приложение «Добродел» в разделе «Услуги», подразделе «Дом и ЖКХ». Кроме того, архивные сведения БТИ можно запросить офлайн — через МФЦ.
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Лев Каштанов