В Волоколамском округе врачам передали 12 участков земли

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Двенадцать участков передали медкам в Волоколамском округе в рамках программы «Земля врачам» за четыре года — с начала её действия, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
«Землю по программе получили все врачи округа, подавшие соответствующее заявление. В число получателей вошли четыре терапевта, два офтальмолога, специалист УЗИ-диагностики, травматолог-ортопед, рентгенолог, оториноларинголог, анестезиолог-реаниматолог и невролог», — говорится в сообщении.Двое врачей уже построили на своих участках дома.
В подмосковной программе «Земля врачам» могут участвовать медики 39 специальностей, которые на протяжении не менее трёх лет работают в областных учреждениях здравоохранения. Им бесплатно предоставляются участки в 32 округах региона.
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Лев Каштанов