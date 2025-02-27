В Подмосковье составили топ-5 запросов к специалистам колл-центра БТИ

Выставка-конкурс «Лоскутная радуга Подмосковья» откроется в субботу, 1 марта, в Выставочном зале им. О. А. Коняшина в Электростали, в экспозицию войдёт более 300 работ, выполненных в технике лоскутного шитья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.