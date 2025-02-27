В Подмосковье составили топ-5 запросов к специалистам колл-центра БТИ

Фото: пресс-служба Минимущества МО
О пяти самых часто встречающихся вопросах, которые задают специалистам колл-центра БТИ Московской области, рассказали в подмосковном Минимущества, сообщает пресс-служба ведомства.
«Всего с начла 2025 года в колл-центр БТИ Московской области поступило 14 тысяч 747 звона. Самой актуальной темой оказалась «дачная амнистия». Вторым по популярности стал запрос на предоставление копий архивных документов. На третьем мете вопросы по оформлению и получению техпаспортов на объекты недвижимости. Четвёртое место заняли запросы на консультацию по согласованию перепланировок жилых и нежилых помещений. А замыкает топ-5 группа вопросов по определению границ земельных участков и их госрегистрации», — говорится в сообщении.Колл-центр БТИ Московской области принимает звонки ежедневно с 8 утра до 20:00 по телефону 8-495-568-88-88.
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