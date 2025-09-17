Армрестлеры из Лотошина завоевали две медали чемпионата мира

17 сентября 2025, 12:10

оригинал Фото: пресс-служба администрации м.о. Лотошино

Золотую и серебряную медали завоевали спортсмены клуба «Лотошинские медведи» Геннадий Пушкин и Ярослав Горячев на чемпионате мира по армрестлингу. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Турнир проводится в болгарском городе Албена.





«Геннадий Пушкин выступал в весовой категории до 90 килограммов и занял первое место в соревнованиях на левой руке. На пути к победе он одолел 16 соперников», — говорится в сообщении.