На автодроме «Быково» впервые прошёл Суперкубок России по дрэг-рейсингу

16 сентября 2025, 21:16

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

На подмосковном автодроме «Быково» впервые в истории провели Суперкубок России по дрэг-рейсингу. В турнире нового формата участвовали более 100 пилотов, представляющих все серии чемпионата RDRC, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.







«Рекорд шести континентов – 7,723 секунды – установил Александр Лобачёв на Lamborghini Huracan «Спартак». Алексей Волик на Subaru Impreza обновил рекорд России для своей марки – 7,810 секунды. Павел Казанбаев на Dodge Challenger показал рекордное время для класса Mad Buckets – 10,018 секунды», – рассказали в ведомстве.



Фото: пресс-служба Минспорта МО

