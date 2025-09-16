На автодроме «Быково» впервые прошёл Суперкубок России по дрэг-рейсингу
На подмосковном автодроме «Быково» впервые в истории провели Суперкубок России по дрэг-рейсингу. В турнире нового формата участвовали более 100 пилотов, представляющих все серии чемпионата RDRC, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Рекорд шести континентов – 7,723 секунды – установил Александр Лобачёв на Lamborghini Huracan «Спартак». Алексей Волик на Subaru Impreza обновил рекорд России для своей марки – 7,810 секунды. Павел Казанбаев на Dodge Challenger показал рекордное время для класса Mad Buckets – 10,018 секунды», – рассказали в ведомстве.Все результаты соревнований можно найти на сайте.
Параллельно с Суперкубком состоялись Кубок России в категориях 3,99 и 4,5, всероссийские соревнования в классах Super Pro ET и Pro ET, а также Кубок Московской области в остальных автомобильных категориях.
Как отметили в ведомстве, зрители также насладились шоу тюнингованных автомобилей и мотоциклов на фестивале Sueta Car Fest, полётами на вертолёте, увидели дрифт- и дрэг-такси.
Были названы топ-20 лучших тюнинг-проектов и пять лидирующих автоклубов.