Экс-защитник «Спартака» Ещенко высказался о возможном переходе Фёдора Смолова в ЦСКА
Ещенко: Смолов мог бы усилить ЦСКА, но не факт, что вписался бы в стиль команды
Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко в беседе с Metaratings.ru высказался о перспективах Фёдора Смолова, который в настоящее время находится в статусе свободного агента. По мнению Ещенко, опытный нападающий мог бы принести пользу ЦСКА, однако его игровой стиль не обязательно соответствует философии тренера армейцев Клаудио Челестини.
«Почему бы и нет? Возраст ему не мешает, Смолов ещё в порядке. Я бы тоже ещё играл, если бы не закончил раньше времени. Смолов, конечно, пригодился бы ЦСКА, но не факт, что подошёл бы под футбол Челестини», — отметил Ещенко.35-летний нападающий покинул «Краснодар» летом 2025 года. Сейчас он выступает за медийную команду «Броук Бойз» в рамках FONBET Кубка России. В двух матчах за «Броуков» Смолов забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
ЦСКА после восьми туров Российской Премьер-Лиги занимает четвёртую строчку в турнирной таблице, набрав 15 очков.
