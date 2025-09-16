Экс-защитник «Спартака» Ещенко высказался о возможном переходе Фёдора Смолова в ЦСКА

16 сентября 2025, 20:46

Ещенко: Смолов мог бы усилить ЦСКА, но не факт, что вписался бы в стиль команды

Фёдор Смолов (Фото: Instagram* / @smolovfedor_10)

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко в беседе с Metaratings.ru высказался о перспективах Фёдора Смолова, который в настоящее время находится в статусе свободного агента. По мнению Ещенко, опытный нападающий мог бы принести пользу ЦСКА, однако его игровой стиль не обязательно соответствует философии тренера армейцев Клаудио Челестини.







«Почему бы и нет? Возраст ему не мешает, Смолов ещё в порядке. Я бы тоже ещё играл, если бы не закончил раньше времени. Смолов, конечно, пригодился бы ЦСКА, но не факт, что подошёл бы под футбол Челестини», — отметил Ещенко.