Футболист «Краснодара» Оласа высказался о возможном товарищеском матче между сборными России и США
Оласа: для сборной России важно вернуться на международный уровень
Футболист «Краснодара» Лукас Оласа в беседе с Metaratings.ru высказался о возможном товарищеском матче между сборными России и США.
Спортсмен подчеркнул, что для сборной России крайне важно восстановить свое присутствие на международной арене и проводить игры с сильными соперниками.
«По моему скромному мнению, в последнее время они играют с не настолько сильными странами, это не позволяет расти и развиваться российской сборной. Хотелось бы, чтобы Россия начала играть с более сильными соперниками и вернулась к международным турнирам», — отметил Оласа.
28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА объявили о временном запрете для всех российских команд на участие в соревнованиях под своей эгидой.
