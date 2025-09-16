Футболист «Краснодара» Оласа высказался о возможном товарищеском матче между сборными России и США

16 сентября 2025, 18:52

Оласа: для сборной России важно вернуться на международный уровень

Фото: iStock/gorodenkoff

Футболист «Краснодара» Лукас Оласа в беседе с Metaratings.ru высказался о возможном товарищеском матче между сборными России и США.





Спортсмен подчеркнул, что для сборной России крайне важно восстановить свое присутствие на международной арене и проводить игры с сильными соперниками.





«По моему скромному мнению, в последнее время они играют с не настолько сильными странами, это не позволяет расти и развиваться российской сборной. Хотелось бы, чтобы Россия начала играть с более сильными соперниками и вернулась к международным турнирам», — отметил Оласа.