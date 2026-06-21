Арт-фестиваль «Формула искусства» прошел в парке Шатуры

21 июня 2026, 12:56

Фото: Администрация Шатура г.о.

20 июня в парке имени Гагарина в Шатуре состоялся арт-фестиваль «Формула искусства», организованный педагогами Центра «Созвездие». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.







Мероприятие на свежем воздухе объединило лекторий и творческие мастер-классы, познакомившие детей и взрослых с историей живописи и знаменитыми художниками. Принять участие мог любой желающий, получив браслет на входе.



Дети создавали маски в стиле кубизма по мотивам работ Пабло Пикассо, лепили из пластилина «мягкие часы», изображенные на картине «Постоянство памяти» Сальвадора Дали, и знакомились с творчеством Фриды Кало.



Гостям также предлагали сыграть в арт-игры, порисовать углем, пастелью, фломастерами и красками на общей картине «Проспект искусства», а из самозатвердевающей глины изготовить амулет с изображением жука-скарабея.



Методист Центра «Созвездие» Мария Зайцева отметила, это первый опыт проведения фестиваля вне стен учреждения, но формат посетителям явно понравился.