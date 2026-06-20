Выпускница школы №19 в Серпухове сдала ЕГЭ по математике на 100 баллов
Выпускница 11 «Б» класса школы №19 имени Романа Катасонова Анна Сидоренко получила максимальный балл на ЕГЭ по математике. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
За плечами выпускницы — победы в нескольких интеллектуальных состязаниях. Так, она заняла призовое место на региональной олимпиаде «Вершина». Также Анна дважды становилась призером всероссийского конкурса «Большая перемена» и дважды побеждала в региональном этапе Подмосковной олимпиады по истории и музеям.
«Сто баллов — это не просто удача, а закономерный итог упорной работы и целеустремленности», — отметили в администрации.После школы девушка планирует поступать в МИФИ на инженера-биофизика. Ее наставником была учитель математики Татьяна Леднева, чей талант, терпение и вера в учеников помогают достичь таких высот.
Глава муниципалитета Алексей Шимко пожелал стобалльнице новых открытий и успешного поступления, а ее педагогу — профессиональных побед.