Выпускница школы №19 в Серпухове сдала ЕГЭ по математике на 100 баллов

20 июня 2026, 12:58

Фото: Администрация Серпухов г.о.

Выпускница 11 «Б» класса школы №19 имени Романа Катасонова Анна Сидоренко получила максимальный балл на ЕГЭ по математике. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.





За плечами выпускницы — победы в нескольких интеллектуальных состязаниях. Так, она заняла призовое место на региональной олимпиаде «Вершина». Также Анна дважды становилась призером всероссийского конкурса «Большая перемена» и дважды побеждала в региональном этапе Подмосковной олимпиады по истории и музеям.

«Сто баллов — это не просто удача, а закономерный итог упорной работы и целеустремленности», — отметили в администрации.