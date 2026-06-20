Акция ко Дню памяти и скорби прошла в Серпухове

20 июня 2026, 16:21

Фото: Администрация Серпухов г.о.

В преддверии Дня памяти и скорби, 19 июня, в Серпухове возле мемориала «Жителям поселка Пролетарский, павшим в годы Великой Отечественной войны» состоялась патриотическая акция «Знаем. Помним. Скорбим». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.







Мероприятие организовали специалисты отдела по работе с молодежью МБУ «ДМ «Дружба». Участниками стали школьники МБОУ «Пролетарская СОШ», студенты ГБПОУ МО «Чеховский техникум» СП-4, активисты дворца молодежи и местные жители.



Перед собравшимися выступили бойцы штурмовой роты Альберт Файзуллин, старший мехвод Сергей Тамбов и разведчик-снайпер Азамат Ермуханов. Они подчеркнули важность сохранения исторической правды и воспитания у молодого поколения уважения к подвигу защитников Родины.



Настоятель Христорождественского и Никольского храмов иерей Дмитрий Студенцов напомнил о цене мира и значении веры и духовной стойкости в годину испытаний. Все присутствующие почтили минутой молчания память миллионов советских граждан, погибших на полях сражений, в концлагерях и от голода в тылу. В завершение участники возложили свечи и цветы к мемориалу.