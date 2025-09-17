Власти Серпухова обсудили актуальные вопросы с жителями округа

17 сентября 2025, 15:02

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Личный приём граждан провели глава округа Серпухов Алексей Шимко и городской прокурор Виталий Хрипунов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Жительница многоквартирного дома на улице Захаркина рассказала о проблемах с вентиляцией в подвале и с содержанием придомовой территории. Решить эти вопросы поручили управляющей компании.



От жителей СНТ «Сигнал» поступил запрос на организацию подъездных путей: сейчас из-за их отсутствия возникают сложности с вывозом мусора.





«Ограничение проезда спецтехники вызвано мостом, расположенным рядом с посёлком Шарапова-Охота. Параметры моста позволяют проехать автомобилям высотой до 2,4 метра. Для решения этой проблемы важен комплексный подход», — отметил Алексей Шимко.