Власти Серпухова обсудили актуальные вопросы с жителями округа
Личный приём граждан провели глава округа Серпухов Алексей Шимко и городской прокурор Виталий Хрипунов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Жительница многоквартирного дома на улице Захаркина рассказала о проблемах с вентиляцией в подвале и с содержанием придомовой территории. Решить эти вопросы поручили управляющей компании.
От жителей СНТ «Сигнал» поступил запрос на организацию подъездных путей: сейчас из-за их отсутствия возникают сложности с вывозом мусора.
«Ограничение проезда спецтехники вызвано мостом, расположенным рядом с посёлком Шарапова-Охота. Параметры моста позволяют проехать автомобилям высотой до 2,4 метра. Для решения этой проблемы важен комплексный подход», — отметил Алексей Шимко.Он сказал, что проведёт совещание с профильными специалистами, чтобы найти практическое решение этой задачи и наладить регулярный вывоз мусора.