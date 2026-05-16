Артисты поговорили о русской классике со школьниками Серпухова

16 мая 2026, 13:18

Фото: Администрация Серпухов г.о.

В четверг, 14 мая, во Дворце культуры «Россия» в Серпухове прошло необычное театральное событие для школьников — «Большой разговор. Живая классика» от образцового коллектива театр-студии «Синяя птица». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.





Вместо привычного формата артисты представили короткие постановки по классическим произведениям с последующим открытым обсуждением тем, которые волнуют подростков на сегодняшний день. На примере «Шинели» Н.В. Гоголя говорили о равнодушии и травле, пьеса «Дракон» Е.Л. Шварца помогла осмыслить природу страха и давление общества, а «Моцарт и Сальери» А.С. Пушкина заставил задуматься о зависти и цене успеха.

«Классика ожила и зазвучала по-новому: искренне, современно и близко каждому зрителю. 90 минут важных разговоров, эмоций и открытий доказали — литература может не только учить, но и помогать понимать себя и окружающих», — отмечается в материале.