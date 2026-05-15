В Подмосковье новая услуга упростила контроль за оборотом строительных отходов

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

На региональном портале госуслуг Подмосковья запустили новую услугу, значительно упрощающую заключение, внесение изменений и расторжение соглашений об информационном взаимодействии в подсистеме «Электронный талон ОССиГ». Об этом рассказали в пресс-службе Минэкологии Московской области.





В регионе продолжают оптимизировать государственные услуги в сфере контроля за оборотом строительных отходов.

«Важность оптимизации этой услуги – не в технологии как таковой, а в результате для заявителя. Это позволяет бизнесу быстрее начинать работать в правовом поле, а нам – эффективнее контролировать оборот строительных отходов, не создавая добросовестным компаниям бюрократических препятствий», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.