В Подмосковье новая услуга упростила контроль за оборотом строительных отходов
На региональном портале госуслуг Подмосковья запустили новую услугу, значительно упрощающую заключение, внесение изменений и расторжение соглашений об информационном взаимодействии в подсистеме «Электронный талон ОССиГ». Об этом рассказали в пресс-службе Минэкологии Московской области.
В регионе продолжают оптимизировать государственные услуги в сфере контроля за оборотом строительных отходов.
«Важность оптимизации этой услуги – не в технологии как таковой, а в результате для заявителя. Это позволяет бизнесу быстрее начинать работать в правовом поле, а нам – эффективнее контролировать оборот строительных отходов, не создавая добросовестным компаниям бюрократических препятствий», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.Раньше услугу предоставляли путём подачи заявления чрез МСЭД, а рассматривали 30 дней. Теперь время оказания услуги значительно снизится. Заключение и внесение изменений в соглашение будет занимать 12 рабочих дней, а расторжение соглашения потребует пять рабочих дней.
Юридические и физические лица смогут заверять все документы прямо на портале своей электронной подписью и получать результаты рассмотрения в личном кабинете.
Как отметили в министерстве, система позволит сократить время предоставления услуги более чем вдвое и упростит взаимодействие с ведомством.
