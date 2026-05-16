Спортшколу «Феникс» в Орехово-Зуеве капитально отремонтируют к 1 сентября
Капитальный ремонт корпуса №1 спортивной школы «Феникс» на улице Калинина в Ликино-Дулеве завершат к 1 сентября. Об этом сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».
Готовность объекта составляет почти 60 процентов. В настоящее время на площадке находятся более 120 специалистов. Строители меняют кровлю и фасад, а внутри здания ведутся отделочные работы в спортзале и бассейне. Также обустраиваются входные группы и проводятся новые инженерные сети.
Учреждение обновляется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Молодежь и дети». Средства на эти цели выделили из областного бюджета.
Ранее в Люберцах рассказали о ходе капремонта детского сада при школе №26.
