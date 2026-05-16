Жители села под Истрой высадили клены в рамках акции «Сад памяти»

16 мая 2026, 13:03

Сегодня, 16 мая, а парке Победы села Новопетровское Истринского округа состоялась акция «Сад памяти» в честь героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».





К мероприятию присоединились более 50 человек — представители администрации, сотрудники школ и социальных учреждений, а также местные жители, пришедшие целыми семьями с детьми.



Участникам выдали тематические футболки, лопаты и саженцы клена, некоторые получили зеленые кепки. Растения украсили Георгиевскими ленточками. Желающих оказалось так много, что саженцев хватило не всем, поэтому люди работали небольшими группами. Деревья высадили на расстоянии четырех метров друг от друга — прямо за обелиском.



«Многие решили, что будут ухаживать за саженцами — поливать их, чтобы деревья точно прижились», — отмечается в материале.