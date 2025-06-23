Асфальтирование одной из самых протяжённых улиц Дубны начнут в ближайшие дни
В Дубне завершили подготовке к масштабному асфальтированию. Отфрезеровано дорожное полотно на улице Центральной и обоих Театральных проездах. Это более 3 км, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Ход работ оценил глава Дубны Максим Тихомиров. Во время беседы подрядчик отметил, что планирует начать работы по асфальтированию в Дубне в ближайшие дни.
«Приступили к последнему этапу проекта благоустройства на улице Центральной. В ближайшие дни будем укладывать рабочий слой асфальта. Далее будут выровнены по уровню ливневые колодцы, затем уложен финишный слой асфальта. Готовим Центральную к 100-процентной эксплуатации», – поделился планами Тихомиров.Как рассказали в пресс-службе, на улице уже готовы детская и спортивная площадки, установлены скамейки, качели, высажен кустарник, разбиты цветники. Скоро откроют павильоны, в которых будут продавать мороженое, кофе и прохладительные напитки.
Работы в Дубне проводятся в рамках благоустройства территории.