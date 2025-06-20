В Дубне проходят бесплатные занятия по астрономии для всех желающих
Видео: пресс-служба администрации г.о. Дубна
В Дубне при Музее истории, науки и техники Объединённого института ядерных исследований начал работу Клуб любителей астрономии. Его встречи проводятся ежемесячно и доступны всем, кто интересуется звёздным небом — от начинающих до опытных наблюдателей, сообщает пресс-служба администрации городского округаа.
Участники клуба изучают небесные тела, делятся знаниями и впечатлениями, наблюдают за звёздами и планетами с помощью телескопов на площадке у музея. В программе — лекции, практические занятия, работа с микроскопами и изучение фрагментов метеоритов.
Клуб активно взаимодействует с городским сообществом «АстроДубна», которое объединяет как профессиональных астрономов, так и энтузиастов, выезжающих в зоны затмений и владеющих высокоточной оптикой.
Все занятия проходят бесплатно.
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