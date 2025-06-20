В Дубне проходят бесплатные занятия по астрономии для всех желающих

20 июня 2025, 16:26

Видео: пресс-служба администрации г.о. Дубна

В Дубне при Музее истории, науки и техники Объединённого института ядерных исследований начал работу Клуб любителей астрономии. Его встречи проводятся ежемесячно и доступны всем, кто интересуется звёздным небом — от начинающих до опытных наблюдателей, сообщает пресс-служба администрации городского округаа.