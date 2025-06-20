На турнир в Дубну приехали легенды отечественного футбола Романцев и Дасаев

20 июня 2025, 17:08

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Легендарные советского и российского футбола Олег Романцев и Ринат Дасаев приехали на в Дубну на Кубок города среди спортсменов 2017 года рождения. На поле вышли также представители клуба «Луч» из Самары, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.







«Детишки после турнира будут на эмоциях, будут улыбаться, уйдут с хорошим настроением. Так что молодцы и те, кто сделал этот турнир, и те, кто участвует в нём. Путь спортсмена тернист – будет много шишек, будет много боли. Но те, кто потерпит, пойдут дальше. Они вырастут отличными футболистами», – поделился заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта СССР международного класса Романцев.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна



«Наши футболисты всегда активно участвуют в различных соревнованиях и показывают высокие результаты. Желаю спортсменам новых голов и побед», – обратился к участникам турнира глава Дубны Максим Тихомиров.