Готовность капремонта детской школы искусств в Дубне достигла 50%
Здание детской школы искусств на улице Флёрова в Дубне капитально ремонтируют, в настоящее время выполнено 50% запланированных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Зиму мы потратили большие подготовительные работы. Понимали, что работаем в стеснённых условиях, что могут появиться проблемы с вывозом строительных материалов, с подготовкой фасадов. В итоге подрядчик идёт с опережением графика», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.Особое внимание при ремонте уделяется системе отопления. Для обеспечения комфортной температуры в здании предусмотрено дополнительное утепление фасадов и установка современных радиаторов и четырёхкамерных стеклопакетов. Кроме того, в ходе работ обновят кровлю, все инженерные сети и отремонтируют внутренние помещения. Завершить капремонт должны в конце текущего года.