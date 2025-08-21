Первый Всероссийский педагогический съезд собрал более 1,3 тыс. участников

21 августа 2025, 19:18

оригинал Фото: РИА Новости / Алексей Майшев

В Национальном центре «Россия» стартовал первый в современной истории Всероссийский педагогический съезд.





Он собрал более 1,3 тыс. участников из всех регионов страны, сообщил «Радио 1» региональный представитель Всероссийского общества наставников и просветителей Московской области, замдиректора школы №17 городского округа Красногорск Андрей Чернецков.



Участниками стали представители власти, бизнеса, образовательных учреждений, учёные и лауреаты профессиональных конкурсов.

«Было очень приятно видеть на съезде педагогов, начальников управления образованием, министров и их заместителей из 89 регионов страны. Цель съезда – построить открытый и конструктивный диалог о будущем российского образования. Всё было очень грамотно организовано. Участники многое узнали и подчерпнули для себя», – рассказал Чернецков.

«Это самое главное, потому что человек начинает учиться и воспринимать мир уже с детского сада. Это очень важно. Вчера отметил, что в нескольких регионах нашей страны уже с детсада начинают по понедельникам поднимать флаг России», – поделился собеседник «Радио 1».