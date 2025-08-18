В Подмосковье за год удалили более 16 тыс. вандальных надписей
Видео: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
С начала года управляющие организации Московской области устранили свыше 16 тысяч незаконных граффити на фасадах домов и объектах благоустройства, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Управляющие организации обязаны регулярно следить за состоянием фасадов зданий и своевременно устранять все виды нарушений, включая вандализм. Однако нужно понимать и важность роли самих жителей — ценить чужой труд, поддерживать чистоту и порядок в своем доме», — отметил он.