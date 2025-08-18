В Подмосковье за год удалили более 16 тыс. вандальных надписей

18 августа 2025, 17:23

Видео: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

С начала года управляющие организации Московской области устранили свыше 16 тысяч незаконных граффити на фасадах домов и объектах благоустройства, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Наибольший объем работ выполнен в Подольске (1 802), Балашихе (1 675) и Мытищах (1 243).



Заместитель председателя правительства Подмосковья Владислав Мурашов подчеркнул, что УК обязаны оперативно ликвидировать повреждения, но и жителям важно беречь чистоту дворов.



«Управляющие организации обязаны регулярно следить за состоянием фасадов зданий и своевременно устранять все виды нарушений, включая вандализм. Однако нужно понимать и важность роли самих жителей — ценить чужой труд, поддерживать чистоту и порядок в своем доме», — отметил он.

Инспекторы регулярно выявляют нарушения, а граждане могут сообщать о вандализме в территориальные отделы

ведомства.

а незаконные граффити грозит штраф до 40 тыс. рублей.

