В Детском центре спасли упавшего с электросамоката подростка с разрывом печени

18 августа 2025, 17:30

оригинал Фото: t.me/roshal_kids

Врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля спасли подростка с разрывом печени после падения с электросамоката. Об этом сообщается в ТГ-канале клиники.





15-летнего пациента доставили в Видновскую районную клиническую больницу в тяжёлом состоянии после того, как не справился с управлением и врезался в столб. В ходе обследования врачи диагностировали у пациента травматический разрыв печени.



Это крайне опасное состояние, которое может привести к массивному внутреннему кровотечению и развитию геморрагического шока. Нарушение целостности органа требует экстренного хирургического вмешательства.

«В ходе операции мы ввели в брюшную полость подростка специальные тампоны. Они кладутся на место разрыва органа, давят на сосуды и ткани, тем самым останавливая кровотечение», – рассказал заведующий вторым хирургическим отделением Видновской районной клинической больницы Денис Мирошнико

«В нашем стационаре подростку выполнили релапаротомию – операцию, в ходе которой удалили тампон и ушили сложный разрыв печени», – добавил заведующий хирургическим отделением №1 Детского центра им. Рошаля Евгений Рожденкин.