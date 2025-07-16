Атлеты из Подмосковья завоевали три медали фестиваля Pride Sport Fest

16 июля 2025, 15:06

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые и одну серебряную медаль завоевали представители Московской области на международном фестивале силовых дисциплин Pride Sport Fest. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Главным событием фестиваля стал Кубок памяти Николая Каганского, соревнования в рамках которого проводились по пауэрлифтингу, жиму лёжа, становой тяге и строгом подъёме на бицепс. Золотую медаль по жиму лёжа завоевал Андрей Сапожонков из Талдомского городского округа.





«Абсолютный чемпион мира и 11-кратный all-time рекордсмен по жиму лёжа без экипировки Андрей Сапожонков одержал победу в весовой категории 90 килограммов», — говорится в сообщении.