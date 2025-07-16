Жителей Подмосковья пригласили принять участие в чемпионате по программированию

16 июля 2025, 14:38

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Продолжается приём заявок на участие в международном открытом чемпионате по алгоритмическому программированию «РуКод», который организует МФТИ. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.





Свои силы на чемпионате могут попробовать как школьники и студенты, так и опытные IT-специалисты, в том числе — из Московской области.





«Чемпионат «РуКод» проводится для поиска и развития перспективных кадров в сфере информационных технологий, формирования профессионального сообщества и создания возможностей для старта карьеры одарённых участников через взаимодействие с лидерами IT -индустрии», — говорится в сообщении.