Модернизацию стадиона в Подольске приостановили из-за непогоды
Стадион, построенный в 1996 году в микрорайоне Львовский городского округа Подольск, модернизируют. В настоящее время работы приостановили из-за неблагоприятных погодных условий, но скоро их возобновят. Об этом сообщил глава округа Григорий Артамонов, передаёт пресс-служба администрации муниципалитета.
Модернизация ведётся по госпрограмме «Спорт Подмосковья».
«Сейчас работы на объекте не ведутся из-за погодных условий. Но в ближайшее время планируем продолжить установку дренажной системы и засыпку щебня», — сказал Григорий Артамонов.На обновлённом стадионе будет футбольное поле с искусственным газоном, три беговые дорожки по 400 метров с бесшовным наливным покрытием, площадка ГТО, две площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола, тёплые раздевалки, а также трибуна на 224 места с навесом и информационное табло.