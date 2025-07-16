Модернизацию стадиона в Подольске приостановили из-за непогоды

16 июля 2025, 14:50

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Стадион, построенный в 1996 году в микрорайоне Львовский городского округа Подольск, модернизируют. В настоящее время работы приостановили из-за неблагоприятных погодных условий, но скоро их возобновят. Об этом сообщил глава округа Григорий Артамонов, передаёт пресс-служба администрации муниципалитета.





Модернизация ведётся по госпрограмме «Спорт Подмосковья».





«Сейчас работы на объекте не ведутся из-за погодных условий. Но в ближайшее время планируем продолжить установку дренажной системы и засыпку щебня», — сказал Григорий Артамонов.