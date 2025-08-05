Аттракционы «Сказка» в Подмосковье привлекли более 20 тысяч гостей за неделю

05 августа 2025, 17:15

Видео: Министерство благоустройства Московской области

За прошедшую неделю восемь тематических аттракционов «Сказка», установленных в разных округах Подмосковья, приняли 20,74 тыс. посетителей, сообщает Министерство благоустройства Московской области.