Аттракционы «Сказка» в Подмосковье привлекли более 20 тысяч гостей за неделю
Видео: Министерство благоустройства Московской области
За прошедшую неделю восемь тематических аттракционов «Сказка», установленных в разных округах Подмосковья, приняли 20,74 тыс. посетителей, сообщает Министерство благоустройства Московской области.
Наибольшую популярность получила карусель в центральном парке Ногинска — её посетили 4,5 тыс. человек. Второе место занял аттракцион в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде с 3,7 тыс. гостей, третье — карусель в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске, собравшая свыше 2,8 тыс. посетителей.
В летний период при хорошей погоде каждый аттракцион в среднем обслуживает порядка 3,5 тыс. человек в неделю — до 15 тыс. прокатов в месяц.
Карусели работают бесплатно с 11:00 до 20:00, выходные — понедельник и вторник, за исключением Домодедово, где аттракцион открыт ежедневно.
Проект выделяется не только своей доступностью, но и уникальным дизайном, разработанным Денисом Симачёвым. Конструкции изготовлены из материалов, устойчивых к погодным условиям, что позволяет эксплуатировать их круглый год.
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