Производитель воздушных фильтров из Щёлкова решил нарастить выработку
Щёлковский производитель воздушных фильтров «ЕМВ Фильтртехник рус» присоединился к федеральному проекту «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
«На стартовом этапе специалисты Регионального центра компетенций Московской области вместе с командой предприятия определили в качестве пилотного потока производство фильтра тонкой очистки MPK. Цель проекта – повысить эффективность ключевого производственного процесса за счёт сокращения времени протекания на 10%, снижения объёмов незавершённого производства на 15% и увеличения выработки на рабочих местах более чем на 10%», – рассказали в министерстве.«ЕМВ Фильтртехник рус» накопила 60-летний опыт в разработке, изготовлении и продаже высокотехнологичных решений по фильтрации воздуха для газовых турбин.
Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Чтобы присоединиться к нему, необходимо подать заявку на платформе.