Установку шлагбаумов в деревне Ивановское отметили детским праздником
Видео: пресс-служба г. о. Красногорск
В деревне Ивановское проблему оживлённого трафика решили установку шлагбаумов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Раньше в часы пик предприимчивые водители объезжали пробки на Новой Риге, сокращая время в пути за счёт удобства местных жителей, которые не могли подъехать к своим домам. Теперь по поручению главы муниципалитета Дмитрия Волкова на всех въездах и выездах в населённом пункте установили шлагбаумы. На улицах стало тише и безопаснее», – рассказали в пресс-службе.Жители отметили установку шлагбаумов спортивным праздником для детей. Теперь они могут спокойно играть и кататься по улицам на самокатах, велосипедах и беговелах.