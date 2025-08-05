Участие в «Кубке Гагарина» по вейкбордигу в Королёве примут 70 спортсменов

05 августа 2025, 16:24

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Королёв

«Кубок Гагарина» по вейкбордингу состоится в субботу, 9 августа, на реке Клязьме в подмосковном Королёве, участниками турнира станут 70 спортсменов из разных российских городов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.





Вейкбординг — это экстремальный водный вид спорта, в котором сочетаются элементы серфинга, водных лыж, скейтбординга и сноубординга. Снаряжением является специальная доска — вейкборд, которую буксирует на канате катер или моторная лодка. А спортсмен выполняет на доске различные трюки.





«Кубок Гагарина» проводится в нашем городе уже второй раз, и это действительно уникальное событие для Королёва. Мы разработали специальный кубок, который вручаем победителям», — отметил директор школы водных видов спорта «Гагарин» Иван Филимонов.