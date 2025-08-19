Аттракционы «Сказка» в Подмосковье собрали 20,7 тыс. посетителей за неделю
Видео: Министерство благоустройства Московской области
В Подмосковье восемь тематических аттракционов «Сказка» за неделю посетили 20,74 тыс. человек. Самой популярной стала карусель в Ногинске — её опробовали 4 тыс. гостей, сообщает Министерство благоустройства Московской области.
Ногинск — 4 тыс; Воскресенск — 2,9 тыс; Сергиев Посад — 2,8 тыс. бесплатно с 11:00 до 20:00; выходные: понедельник и вторник (кроме Домодедово, где аттракцион работает без выходных).