Аттракционы «Сказка» в Подмосковье собрали 20,7 тыс. посетителей за неделю

19 августа 2025, 09:15

Видео: Министерство благоустройства Московской области

В Подмосковье восемь тематических аттракционов «Сказка» за неделю посетили 20,74 тыс. человек. Самой популярной стала карусель в Ногинске — её опробовали 4 тыс. гостей, сообщает Министерство благоустройства Московской области.





Наиболее посещаемы аттракицоны:

Ногинск — 4 тыс;

Воскресенск — 2,9 тыс;

Сергиев Посад — 2,8 тыс.

В летний сезон каждый аттракцион в среднем принимает 3,5 тыс. человек в неделю, а за месяц — 12-15 тыс. прокатов.

График работы:

бесплатно с 11:00 до 20:00;

выходные: понедельник и вторник (кроме Домодедово, где аттракцион работает без выходных).

Проект отличается не только доступностью, но и уникальным дизайном от Дениса Симачева. Конструкции выполнены из погодоустойчивых материалов, что позволяет использовать их круглый год.

