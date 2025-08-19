Мошенники выманили у студентки из Королёва деньги и украшения

19 августа 2025, 09:08

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Ювелирные украшения и все сбережения потеряла студентка из Королёва из-за телефонных мошенников. Полицейским удалось задержать курьера преступников. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.