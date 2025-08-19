Мошенники выманили у студентки из Королёва деньги и украшения
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Ювелирные украшения и все сбережения потеряла студентка из Королёва из-за телефонных мошенников. Полицейским удалось задержать курьера преступников. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Девушке позвонили неизвестные, представились сотрудниками Росфинмониторинга и правоохранительных органов и убедили её передать все имеющиеся деньги и ценности «для декларирования». Общая сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.
Курьером банды оказался 19-летний житель Подмосковья. По заданию «работодателей» он забрал посылку с деньгами и украшениями из службы автодоставки, золото сдал в ломбард, а вырученные деньги и деньги из посылки перевёл на криптокошелёк куратора. Себе «за работу» он оставил 5 тысяч рублей.
Юношу задержали по месту жительства. Сейчас ведётся розыск остальных членов банды.
