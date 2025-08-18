В Серпухове за 4 млрд рублей модернизируют завод минеральной изоляции
На «Заводе ТЕХНО» в Серпухове до июля будущего года заменят 70% производственного оборудования. Работы проходят в рамках масштабной модернизации, стартовавшей на предприятии в 2024-м, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Проект модернизации рассчитан до июля 2026 года. Общие инвестиции в него оценивают в 4 млрд рублей. Когда все работы будут завершены, на предприятии будут проводить экскурсии для жителей города», – рассказали в ведомстве.Сейчас на заводе уже провели капремонт камеры полимеризации, модернизировали систему газоотведения от второй технологической линии. Помимо этого, налажен замкнутый цикл потребления технической воды для очистки отходящих газов и приготовления связующего вещества. Это почти вдвое сократило заборы с городских объектов водоснабжения.
«ТЕХНОНИКОЛЬ» запустила масштабную реконструкцию предприятия после того, как приобрела его у компании «УРСА». Обновление предусматривает замену 70% основного оборудования на современное от отечественных производителей и внедрение лучших технических решений. Это позволит повысить эффективность производства и снизить воздействие на окружающую среду», – рассказал директор «Завода ТЕХНО» в Серпухове Алексей АртамоновЗавод в Серпухове входит в корпорацию «ТЕХНОНИКОЛЬ». Он выпускает более 300 видов минеральной изоляции на основе стекловолокна для утепления конструкций в коттеджном и малоэтажном, промышленном и гражданском строительстве. Продукцию поставляют в Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Фото: предприятие «ТЕХНОНИКОЛЬ»