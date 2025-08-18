В Серпухове за 4 млрд рублей модернизируют завод минеральной изоляции

18 августа 2025, 18:05

оригинал Фото: предприятие «ТЕХНОНИКОЛЬ»

На «Заводе ТЕХНО» в Серпухове до июля будущего года заменят 70% производственного оборудования. Работы проходят в рамках масштабной модернизации, стартовавшей на предприятии в 2024-м, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.







«Проект модернизации рассчитан до июля 2026 года. Общие инвестиции в него оценивают в 4 млрд рублей. Когда все работы будут завершены, на предприятии будут проводить экскурсии для жителей города», – рассказали в ведомстве.

«ТЕХНОНИКОЛЬ» запустила масштабную реконструкцию предприятия после того, как приобрела его у компании «УРСА». Обновление предусматривает замену 70% основного оборудования на современное от отечественных производителей и внедрение лучших технических решений. Это позволит повысить эффективность производства и снизить воздействие на окружающую среду», – рассказал директор «Завода ТЕХНО» в Серпухове Алексей Артамонов