Аттракционы в подольском парке им. Талалихина заработают 19 апреля

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Зона аттракционов откроется в парке имени Витора Талалихина в Подольске в субботу, 19 апреля, в этот же день начнут работать парковые точки питания, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Сначала запустят шесть аттракционов: колесо обозрения, цепочную карусель, «Гусеницу», а также карусели для самых маленьких: «Лошадки», «Космос» и «Корсар». А ближе к лету планируется запустить ещё четыре аттракциона, включая отреставрированного «Емелю», — говорится в сообщении.В субботу и воскресенье аттракционы будут работать с 11 утра до 21:00, со вторника по пятницу — с полудня до 20:00, а в понедельник — выходной. При этом график может меняться из-за погоды, так как аттракционы запускают только при температуре не ниже +12 градусов.
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