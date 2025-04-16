Команда Подольска завоевала золото соревнований по адаптивному спорту

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
Команда Подольска «Корсар-Спорт» выиграла соревнования Фестиваля адаптивного спорта в командном зачёте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Состязания, которые состоялись в физкультурно-спортивном комплексе «Заречье», посвятили 20-летию создания физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Корсар-Спорт». В фестивале участвовали 38 спортсменов из Подольска и других городов региона, участники СВО, проходящие реабилитацию в Центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки».
Во время фестиваля прошли турниры по дартсу, корнхоллу, шаффлборду, новусу и настольной игре жульбак.
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«Участники спецоперации впервые побывали на таких соревнованиях и показали хорошие результаты. Ветераны высказали желание и дальше участвовать в подобных мероприятиях», – сказал директор ФСКИ «Корсар-Спорт» Сергей Брагин.Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
Во время фестиваля прошли турниры по дартсу, корнхоллу, шаффлборду, новусу и настольной игре жульбак.
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Лора Луганская