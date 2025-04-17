В Климовске заработал новый рентгенкабинет

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Новый рентген-кабинет открыли в отделении Подольской областной клинической больницы в Климовске (ОСП №5), он оборудован отечественным цифровым аппаратом «Дуограф Р500», сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.
«Наши врачи очень рады поступлению нового оборудования, оно позволит проводить более информативные исследования», — заявил заведующий рентгеновским отделением ОСП № 5 Юрий Пивкин.С помощью современного рентгеновского аппарата врачи смогут делать панорамные снимки, проводить исследования всех частей тела пациента вне зависимости от его состояния.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
До конца текущего года стационарах округа Подольск планируется открыть ещё два рентгеновских кабинета: в микрорайоне Шепчинки и на улице Кирова, дом №27.
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