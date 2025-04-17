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В Климовске заработал новый рентгенкабинет

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

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Новый рентген-кабинет открыли в отделении Подольской областной клинической больницы в Климовске (ОСП №5), он оборудован отечественным цифровым аппаратом «Дуограф Р500», сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.
«Наши врачи очень рады поступлению нового оборудования, оно позволит проводить более информативные исследования», — заявил заведующий рентгеновским отделением ОСП № 5 Юрий Пивкин.
С помощью современного рентгеновского аппарата врачи смогут делать панорамные снимки, проводить исследования всех частей тела пациента вне зависимости от его состояния.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

До конца текущего года стационарах округа Подольск планируется открыть ещё два рентгеновских кабинета: в микрорайоне Шепчинки и на улице Кирова, дом №27.

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#медицинское оборудование
#рентген
#здравоохранение
Во Фрянове снесли аварийный многоквартирный дом 1955 года постройки
17 апреля 2025, 16:19

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный многоквартирный дом, построенный 70 лет назад, снесли на улице Московская в посёлке городского типа Фряново округа Щёлково, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Общая площадь дома составляла около 580 квадратных метров. Обследование строительных конструкций здания показало, что дом находится в аварийном состоянии. Жильцов из расположенных там 24 квартир расселили, а постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
В первом квартале 2025 года аварийный дом снесли. В настоящее время участок, который занимал дом, полностью освобождён от постройки и очищен от строительного мусора.

Всего в округе Щёлково было выявлено 360 аварийных зданий, недостроев и самостроев. На сегодняшний день 247 зданий снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.

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#дом
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#щёлково
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В логистическом центре в Жуковском обнаружили более 80 мигрантов-нелегалов
17 апреля 2025, 16:00

Фото: istockphoto.com/vichinterlang

Свыше 80 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство России, обнаружили полицейские при проверке логистического центра одного из маркетплейсов в Жуковском, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе рейда полицейские проверили по информационным базам 205 работников-иностранцев. В результате 82 человека были привлечены к административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации, а 30 из них — ещё и за нарушение режима пребывания в стране», — говорится в сообщении.
Всех нарушителей оштрафовали на 5 тысяч рублей с каждого, а пятерых нелегалов выдворят за пределы России.

Сейчас полицейские работают над привлечением к ответственности работодателя.

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#полиция
#мвд московской области
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75 маршрутов автобусов до подмосковных храмов продлят работу до 3 часов ночи
17 апреля 2025, 15:53

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В пасхальную ночь на 20 апреля изменится режим работы 75 маршрутов Мострансавто. Она будет продлена до 3 часов, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«На Пасху время работы 75 автобусных маршрутов Мострансавто, следующих до храмов и церквей региона, продлят до 3 часов ночи, чтобы жители и гости Подмосковья смогли добраться домой после богослужений. А на ряде особо популярных маршрутов увеличат количество транспортных средств», – пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Перечень этих 75 маршрутов можно найти на сайте ведомства.

В областном Минтрансе напомнили, что пассажиры могут оплатить проезд в автобусах банковской картой, транспортной картой «Стрелка» всех видов и «Тройка», а также воспользоваться социальными картами.

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В ГИС ЖКХ добавили справку об онлайн-собрании собственников жилья
17 апреля 2025, 15:45

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Общие собрания собственников жилья в Московской области переводят в онлайн-формат: теперь для принятия важных решений, касающихся своего многоквартирного дома, можно проводить не очные встречи, а заочные голосования, удобной площадкой для таких голосований является государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства ГИС ЖКХ, сообщает пресс-служба Минстроя РФ.
«Для удобства пользователей на сайт ГИС ЖКХ добавили вкладку-справку, содержащую подробное описание принципа и порядка организации общих собраний собственников», — говорится в сообщении.
Кроме того, отдельная информационная страница, посвящённая онлайн-собраниям, открылась на gosuslugi-dom.ru. В частности, там подробно объяснено, как инициировать онлайн-голосование, как принять в нём участие, как посмотреть материалы по повестке, как узнать мнение других участников голосования и пр.

Перевод общих собраний собственников в «цифру» гарантирует от фальсификации их результатов, делает работу прозрачной и эффективной.

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#мкд
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47 участников Движения Первых получили паспорта в Шатуре
17 апреля 2025, 15:21

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

В Шатуре вручили паспорта участникам Движения Первых. Торжественную церемонию провели в актовом зале шатурского лицея, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Клятву гражданина России дали 47 юных жителей Шатуры, Рошаля, Пышлиц и Кривандина.
«Носите с гордостью звание гражданина самой большой, самой могущественной страны в мире. Будьте достойны этого звания», – напутствовал ребят директор лицея Александр Кошелев.
Успехов и достижения поставленных целей школьникам пожелала председатель отделения Движения Первых муниципального округа Шатура Елена Веселова.

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Ребята также получили обложки для паспортов с символикой Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

Вручение паспортов состоялось в рамках программы «Мы – граждане России». Движение Первых реализует её при поддержке МВД. В прошлом году участниками программы стали порядка 60 тыс. подростков со всей страны.

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