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Глава Подольска Артамонов наградил обладателей патриотических премий

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

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Глава Подольск Григорий Артамонов вручил десяти жителям городского округа премии имени Максима Соколова и Дмитрия Панкова. Об этом сообщили в пресс-службе городского округа.
Вместе с руководителем подольского отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области ветераном боевых действий Игорем Науменковым он поздравил отличившихся с победой.
«Награды ежегодно присуждают десяти жителям в знак признания их труда и искренней любви к стране. Премия учреждена с целью поддерживать молодёжные инициативы, меняющие мир к лучшему. Из 23 заявок независимые эксперты выбрали пять. За каждым проектом стоит искреннее желание помогать, объединять и вдохновлять», – сказал Артамонов.
Среди победителей отмечена Ирина Головочук с проектом «Моё собачье дело», Виктория Наумова с проектом «Добровольческое движение, направленное на формирование навыков и безопасности среди молодёжи» и Ярослава Гальцева с проектом «Чемпионат по авторским настольным играм «Достояние России».

Также премию получили Михаил Исаков и проект «Сила в единстве», Евгения Мягкова и проект «Молодёжный просветительский форум «Точка развития».

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Особое значение в Год защитника Отечества имеет премия имени почётного гражданина Подольска, учителя и учёного Дмитрия Панкова. Этой наградой отмечают организации, ведущие поисковую и исследовательскую работу, сохраняющие память о героях Великой Отечественной войны. Победителями в этом году стали отряды военно-патриотического объединения «Память».

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#поисковики
Свыше 190 тыс. жителей Московской области получают единое пособие
15 апреля 2025, 22:56

Фото: пресс-служба Минсоциразвития МО

Единое пособие уже получают свыше 190 тысяч жителей Подмосковья. Такой статистикой поделилась вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
Такое пособие представляет собой ежемесячные выплаты господдержки семьям с детьми по всей территории России. Оформить единое пособие могут беременные женщины и семьи с детьми до 17 лет.
«В Подмосковье более 1,2 млн. семей, воспитывающих детей. 115 тыс. из них являются многодетными. Одна из самых востребованных мер поддержки для беременных женщин и семей с детьми - единое пособие, которое получают более 190 тыс. жителей области», — отметила Болатаева.
Как пояснили в пресс-службе Минсоциразвития Подмосковья, сумма выплаты зависит от нуждаемости семьи и колеблется от 50 до 100% прожиточного минимума. Обычно размер выплат составляет от 9 до 21 тыс. рублей.

С прошлого года единое пособие на детей назначается по месту фактического проживания или временной регистрации. При этом документы, подтверждающие место жительства, предоставлять не требуется.

Выплаты единого пособия осуществляет Социальный фонд России. Узнать больше о едином пособии можно через социального бота-помощника в Телеграме «Соцуслуги Подмосковья».

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Воробьёв предложил ввести в новых посёлках долевую собственность на дороги и инфраструктуру
Воробьёв: нужно ввести в новых посёлках долевую собственность на инфраструктуру
15 апреля 2025, 22:20

Фото: пресс-службе Минжилполитики МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил на расширенном заседании президиума Госсовета под председательством президента Владимир Путина с предложением, которое касается имущества объектов индивидуального жилищного строительства и садовых некоммерческих товариществ.
Цель – ввести в новых посёлках понятие общей долевой собственности на дороги и инфраструктуру. Тогда жители смогут официально пользоваться шлагбаумом, дорогами и площадками, понимая, за что они платят. Сейчас в этой сфере, по словам губернатора, много жалоб и неясностей.
«Сегодня, если мы живём в многоквартирном доме, у нас есть лестничная площадка, игровая площадка, подъезд. Это общедомовая территория и общедомовое имущество. А в ИЖС и СНТ такого нет – ни дороги, ни шлагбаума. В этой связи с 2022 года в первом чтении принят законопроект. Моя просьба заключается в том, чтобы в эту весеннюю сессию этот закон принять. В первом квартале только в Московской области мы сдали 3 млн 700 тыс. ИЖС. Там надо наводить порядок – люди требуют, чтобы были порядок, и чистота. Но это регулирование, к сожалению, сегодня крайне затруднительно», – сказал Воробьёв.
Губернатор напомнил, что в Подмосковье больше всего ИЖС и СНТ В России – около 2,5 млн домов. Всё больше семей выбирают жизнь в собственном доме. Важно, чтобы в коттеджных посёлках и садовых товариществах были порядок и защита прав жителей.

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Шувалов: на форуме «Сильные идеи для нового времени» ждут новых инициатив
15 апреля 2025, 22:01

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

От участников форума «Сильные идеи для нового времени» ждут новых идей и инициатив. Об этом сообщил председатель ВЭБ.РФ, председатель экспертного совета Агентства стратегических инициатив Игорь Шувалов.
В России продолжается приём заявок» на участие в форуме, сообщили в пресс-службе АСИ. Вместе с Фондом «Росконгресс» оно организует мероприятие. Соорганизаторами выступают ВЭБ.РФ и правительство Нижегородской области.
«Наша амбиция в новом стратегическом цикле – максимально эффективное использование капитала Группы ВЭБ.РФ, чтобы реализовать как можно больше проектов для достижения национальных целей развития. Поэтому мы ждём от участников форума новых идей и инициатив. Ваша созидательная энергия способствует позитивным преобразованиям в стране, повышению качества жизни людей», — отметил председатель ВЭБ.РФ, председатель экспертного совета АСИ Игорь Шувалов.
Идеи изменений в стране можно подать на платформе до 15 мая. Эксперты отберут топ-100 идей. Самые интересные представят руководству страны в июле на финальном мероприятии в Нижнем Новгороде.

Подать заявку может любой россиянин. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе и выбрать номинацию, а затем следить за движением проекта, получать помощь и обратную связь по доработке от экспертов.

Финальной точкой станет двухдневный форум, запланированный на лето в Нижнем Новгороде. На нём проведут презентации ста лучших идей и проектов. На пленарном заседании 10 из них продемонстрируют руководству страны.

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#форум
#россия
#нижний новгород
#аси
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В Подмосковье продолжают принимать заявки на фестиваль «Город танцует в парках»
15 апреля 2025, 21:26

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Подмосковье продолжается приём заявок на участие в III Московском областном фестивале современного танца «Город танцует в парках». В этом году он приглашает танцоров со всей России, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
17 мая на сцене Центрального городского парка Королева смогут выступить танцоры всей страны. Участники из Подмосковья поборются за звание лучшего коллектива и солиста с 18 мая по 28 июня.
«Оценивать выступления участников вместе с худруком проекта, заслуженным артистом России, хореографом Егором Дружининым будет звёздное жюри: хореограф, танцовщик, театральный режиссёр, основатель школы танцев «Это» Александр Могилёв, танцовщица и хореограф Екатерина Решетникова, танцовщик и хореограф Лёша Карпенко, танцовщик, хореограф и режиссёр Владимир Варнава», – отметили в ведомстве.
Подать заявку на участие можно на сайте до 23 апреля.

Завершится проект в сентябре гала-концертом финалистов федерального и отборочных этапов. Подробную информацию можно найти на сайте и в танцевальном сообществе фестиваля во ВКонтакте.



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​В конкурсе «Знание.Лектор» в этом году выявят рекордное число победителей
15 апреля 2025, 21:10

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Стартовал пятый сезон Всероссийского конкурса «Знание.Лектор». Конкурс объединяет просветителей всей страны, давая им возможность заявить о себе и заключить контракты на проведение лекций в своих регионах.
Как сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области, в этом году будет определено рекордное число победителей – 100 в категории взрослых и 21 – среди юных лекторов. Каждый взрослый победитель получит контракт на 100 тыс. рублей. Заявки принимаются на сайте проекта до 15 июля, для юных участников – до 15 июня.
«Подмосковье традиционно входит в число лидеров конкурса. Так, в прошлом году регион занял второе место в Центральном федеральном округе по количеству заявок и четвёртое – в стране. Победителем прошлого сезона стала учительница начальных классов из Химок Любовь Потапова», – напомнили в ведомстве.
В новом сезоне участники пройдут онлайн-обучение и тестирование по компетенциям лектора. Программу подготовили ведущие эксперты публичных выступлений, медиа и коммуникации под руководством бизнес-тренера Нины Зверевой. Затем конкурсанты проведут очные лекции и представят авторское выступление экспертному совету.

В номинации «Юный лектор» могут участвовать школьники и студенты от 14 до 17 лет. 100 лучших участников пригласят на тематическую смену в «Артек» с 25 сентября по 16 октября.

Финал для взрослых пройдёт в ноябре в Москве. По итогам конкурса 100 победителей заключат контракты на проведение лекций и получат призы.

За четыре года в конкурсе «Знание.Лектор» приняли участие более 41 тыс. представителей 89 регионов России. Организатор конкурса – Российское общество «Знание».

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