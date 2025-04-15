Глава Подольска Артамонов наградил обладателей патриотических премий

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
Глава Подольск Григорий Артамонов вручил десяти жителям городского округа премии имени Максима Соколова и Дмитрия Панкова. Об этом сообщили в пресс-службе городского округа.
Вместе с руководителем подольского отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области ветераном боевых действий Игорем Науменковым он поздравил отличившихся с победой.
Также премию получили Михаил Исаков и проект «Сила в единстве», Евгения Мягкова и проект «Молодёжный просветительский форум «Точка развития».
Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
Особое значение в Год защитника Отечества имеет премия имени почётного гражданина Подольска, учителя и учёного Дмитрия Панкова. Этой наградой отмечают организации, ведущие поисковую и исследовательскую работу, сохраняющие память о героях Великой Отечественной войны. Победителями в этом году стали отряды военно-патриотического объединения «Память».
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«Награды ежегодно присуждают десяти жителям в знак признания их труда и искренней любви к стране. Премия учреждена с целью поддерживать молодёжные инициативы, меняющие мир к лучшему. Из 23 заявок независимые эксперты выбрали пять. За каждым проектом стоит искреннее желание помогать, объединять и вдохновлять», – сказал Артамонов.Среди победителей отмечена Ирина Головочук с проектом «Моё собачье дело», Виктория Наумова с проектом «Добровольческое движение, направленное на формирование навыков и безопасности среди молодёжи» и Ярослава Гальцева с проектом «Чемпионат по авторским настольным играм «Достояние России».
Также премию получили Михаил Исаков и проект «Сила в единстве», Евгения Мягкова и проект «Молодёжный просветительский форум «Точка развития».
Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
Особое значение в Год защитника Отечества имеет премия имени почётного гражданина Подольска, учителя и учёного Дмитрия Панкова. Этой наградой отмечают организации, ведущие поисковую и исследовательскую работу, сохраняющие память о героях Великой Отечественной войны. Победителями в этом году стали отряды военно-патриотического объединения «Память».
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Лора Луганская