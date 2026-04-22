Аварийный жилой дом в Волоколамске снесут до конца месяца

22 апреля 2026, 18:50

В Волоколамске на улице Энтузиастов идут работы по сносу аварийного жилого дома №7. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.





Одноэтажный 16-квартирный дом площадью 355 квадратных метров был признан аварийным и включён в государственную программу Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы».

«После расселения жильцов здание внесли в перечень объектов для ликвидации. Сейчас ведётся демонтаж здания. Работы планируют завершить до конца месяца», – рассказали в ведомстве.