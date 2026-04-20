В Подмосковье подали 220 заявок на сертификаты для расселения аварийного жилья

20 апреля 2026, 13:36

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Свыше 220 семей из аварийных домов подали заявки на получение жилищных сертификатов за три недели с возобновления этой программы, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Сертификаты могут получить люди, чьи дома признали аварийными до начала текущего года.





«За первые три недели действия программы подано более 220 заявлений на получение жилищных сертификатов в 23 округах региона. Сертификат дает право на компенсацию стоимости нового жилья взамен аварийного. С его помощью можно приобрести квартиру в новостройке в любом округе Подмосковья», — сказал глава областного Минстройкомплекса Александр Туровский.