В Подмосковье подали 220 заявок на сертификаты для расселения аварийного жилья
Свыше 220 семей из аварийных домов подали заявки на получение жилищных сертификатов за три недели с возобновления этой программы, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Сертификаты могут получить люди, чьи дома признали аварийными до начала текущего года.
«За первые три недели действия программы подано более 220 заявлений на получение жилищных сертификатов в 23 округах региона. Сертификат дает право на компенсацию стоимости нового жилья взамен аварийного. С его помощью можно приобрести квартиру в новостройке в любом округе Подмосковья», — сказал глава областного Минстройкомплекса Александр Туровский.Больше всего заявок на сертификаты подали жители шести округов — Шатуры, Павлово-Посадского, Коломны, Сергиево-Посадского, Рузского и Щёлкова.
Подать заявление на получение сертификата можно до 1 июля, а подобрать и купить новое жильё нужно до 1 октября.