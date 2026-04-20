В Ступине построили дом для переселенцев из аварийного жилья

20 апреля 2026, 12:23

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

17-этажный дом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья построили на улице Чайковского в микрорайоне Центральный города Ступино. Объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





В новостройку из 156 аварийных помещений переедут 230 человек.





«Общая площадь расселённого ветхого жилого фонда составит шесть тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.