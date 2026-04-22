В мытищинском комплексе «Яуза парк» построят детский сад на 350 воспитанников
На улице Колонцова в посёлке Метровагонмаш городского округа Мытищи появится новый детский сад на 350 мест. Его облик одобрила архитектурная комиссия Градостроительного совета Московской области.
Как рассказали в пресс-службе Мособлархитектуры, объект станет частью социальной инфраструктуры проекта «Яуза парк».
«Детсад в Мытищах площадью более 5 000 квадратных метров рассчитан на 350 мест. Проект предусматривает размещение 14 групп детей разного возраста – от ясельной до подготовительной. Планировка соответствует лучшим образцам проектирования современных образовательных пространств. В группах предусмотрены просторные игровые и спальные комнаты, раздевалки, туалеты и буфет», – рассказала министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.
На первом этаже разместят музыкальный зал, кабинеты методиста, логопеда и музыкального работника, на втором – физкультурный зал. В здании предусмотрены медицинский кабинет, пищеблок, помещения для прачечной и гладильной.
Архитектурную композицию составляет двусветное пространство главной входной группы. Прозрачное ядро создаёт ощущение фантазийности. На прилегающей территории организуют участки для прогулок воспитанников.