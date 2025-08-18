Аварийно-диспетчерские службы ресурсников Подмосковья стандартизируют к 1 октября
Единый стандарт для аварийно-диспетчерских служб муниципальных ресурсоснабжающих организаций (РСО) разработали в Московской области на основе успешной практики «Мособлгаза». Внедрить этот стандарт планируется до 1 октября, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Ход этой работы губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил на совещании с руководителями министерств, ведомств и округов.
«Разработан единый стандарт для всех муниципальных ресурсоснабжающих организаций, и сейчас задача предприятий и глав — внедрить до 1 декабря десять ключевых улучшений в части кадров, техники, финансово-хозяйственной деятельности, клиентоцентричности, цифровизации и так далее. Но самое важное, с чего начинаются все трансформации —аварийно-диспетчерские службы. Мы договорились, что именно их приведём к новому формату в первую очередь — до начала осенне-зимнего периода», — сказал Андрей Воробьёв.Новый стандарт включает десять пунктов: это аварийно-диспетчерское обеспечение, материально-техническое обеспечение, техническое обслуживание и ремонт, диагностирование сети, кадровая обеспеченность, управление автотранспортом, эффективность финансово-хозяйственной деятельности, работа с клиентами, цифровизация и создание Центра управления предприятием.
Для эффективной работы аварийно-диспетчерской службы необходимо установить датчики на объектах, передающие данные в режиме реального времени, создать цифровую диспетчерскую, куда будет поступать информация с датчиков и обеспечить дежурство аварийной бригады, полностью укомплектованной всеми необходимыми инструментами. Нужен также запас материалов для экстренного ремонта.
Согласно новому стандарту, бригада должны прибыть на место аварии в течение 45 минут, и провести обследование за 20 минут. Далее на восстановление системы водоотведения даётся четыре часа, водоснабжения — восемь часов, подачу тепла необходимо восстановить максимум за шесть часов.
В настоящее время по этому стандарту работают уже более 50% муниципалитетов Подмосковья.