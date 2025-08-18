Аварийно-диспетчерские службы ресурсников Подмосковья стандартизируют к 1 октября

18 августа 2025, 16:54

оригинал Андрей Воробьёв. Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Единый стандарт для аварийно-диспетчерских служб муниципальных ресурсоснабжающих организаций (РСО) разработали в Московской области на основе успешной практики «Мособлгаза». Внедрить этот стандарт планируется до 1 октября, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





Ход этой работы губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил на совещании с руководителями министерств, ведомств и округов.





«Разработан единый стандарт для всех муниципальных ресурсоснабжающих организаций, и сейчас задача предприятий и глав — внедрить до 1 декабря десять ключевых улучшений в части кадров, техники, финансово-хозяйственной деятельности, клиентоцентричности, цифровизации и так далее. Но самое важное, с чего начинаются все трансформации —аварийно-диспетчерские службы. Мы договорились, что именно их приведём к новому формату в первую очередь — до начала осенне-зимнего периода», — сказал Андрей Воробьёв.