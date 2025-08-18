Достижения.рф

Глава Раменского проверил готовность к зиме обновляемой котельной «Холодово»

Фото: Рамененский медиацентр

Глава Раменского Эдуард Малышев проверил готовность теплоснабжающих объектов к отопительному сезону. Он посетил котельную «Холодово», где ознакомился с ходом модернизации, рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.



«В текущем году основные усилия направили на замену котлов. Установлены современные модели с системами автоматизированного управления. Такое оборудование позволяет точнее регулировать тепловые процессы и оптимизировать расход ресурсов. Кроме того, полностью обновили систему водоподготовки и очистки. Качество воды – критически важный фактор стабильной работы всего теплового комплекса», – доложил о проведённом обновлении оборудования начальник района №1 Раменских теплосетей Владимир Шагалин
Фото: Рамененский медиацентр
Как отметили в администрации, модернизация проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Он распорядился внедрить в сферу теплоснабжения современные технологии. Цифровые системы управления повышают эффективность работы оборудования и безопасность его эксплуатации.


