Фестиваль подростковых театральных студий прошёл в Горках Ленинских в новом формате

18 августа 2025, 16:14

оригинал Фото: пресс-служба фестиваля #ПОДМОСТКИ РОССИИ

В Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» впервые провели региональный практико-образовательный фестиваль подростковых театральных студий #ПОДМОСТКИ РОССИИ. Об этом рассказали организаторы.





Обновлённый формат открыл новые возможности для юных актёров. Подростки из Москвы и области в возрасте от 12 до 18 лет представили на площадке музея свои постановки. Особенностью фестиваля стало отсутствие предварительной подготовки постановок. Участников разделены на команды, и за час они создали свой собственный сценарий с помощью искусственного интеллекта на важные и близкие поколению темы о жизни, отношениях и ценностях.

Фото: пресс-служба фестиваля #ПОДМОСТКИ РОССИИ



«Это фестиваль – особый проект, помогающий детям, в том числе с инвалидностью, стать частью общества. Он развивает коммуникативные навыки, учит командной работе и приобщает ребят к культуре. С начала года совместно с Федеральным подростковым центром в восьми регионах страны провели 16 таких фестивалей. Участие в них приняли более 1,5 тыс. юношей и девушек. Особенностью мероприятия в «Горках Ленинских» стала импровизация», – рассказала уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова.